Жлобинец, задержанный по уголовному делу об августовских протестах, вышел на свободу

Уроженец Жлобина Андрей Расулов вышел на свободу из Жлобинского ИВС, пишет «Вясна» со ссылкой на его девушку.

Ранее он был подозревамым по делу об участии в групповых действиях, грубо нарущающих общественный порядок. Какой статус по делу у Расулова сейчас, неизвестно.

Андрея Расулова задержали 22 сентября в гомельской квартире, где он живет с девушкой. По информации «Вясны», силовики уложили молодого человека на пол, стянули ему руки жгутом и спрашивали, знает ли он некого Дмитрия П. После этого Расулова увезли в изолятор временного содержания в Жлобин.

По этому же делу проходят подозреваемыми жлобинцы Евгений Кахановский и Александр Киселев. Они, как и Расулов, признаны беларускими правозащитниками политзаключенными, и на данный момент остаются в гомельском СИЗО №3.