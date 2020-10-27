Прокуратура передала в суд дело минчанина, обвиняемого в поджоге сарая милиционера и угрозах сжечь его дом

Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении минчанина, который обвиняется в угрозах милиционеру и поджоге его сарая, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Минчанин Л. обвиняется по статьям об умышленном уничтожении имущества особоопасным способом (часть 2 статьи 218 УК), угрозе насилия в отношении милиционера (статья 364 УК) и должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и членов его семьи (часть 1 статьи 366 УК).

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, в материалах дела указано, что обвиняемый «поддался на призывы к совершению насилия в отношении сотрудников милиции и их семей, размещенные в телеграм-каналах». После он «решил применить насилие в отношении своего соседа — сотрудника ОВД и членов его семьи».

14 августа в 00:01 минчанин позвонил соседу-милиционеру и «пообещал сжечь его вместе с его близкими и домом». Как утверждает прокуратура, в тот же день с 22:00 до 22:48 обвиняемый проник во двор и поджег хозпостройку рядом с жилым домом милиционера. Возгорание заметил сын сотрудника милиции, на место вовремя прибыли пожарные.

Обвиняемый возместил сумму, потраченную на вызов МЧС — 270 рублей. На его имущество стоимостью 1 100 рублей наложен арест.