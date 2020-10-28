Проректор Академии искусств отказалась подписать приказ об отчислении студентов

Проректор по учебной работе Академии искусств Елена Бохан «сознательно не подписала» приказ об отчислении троих студентов вуза, но, скорее всего, их все равно отчислят. Об этом рассказала «Медиазоне» сама Бохан.

27 октября TUT.by опубликовал фото приказа об отчислении трех студентов Белорусской государственной академии искусств. В тексте приказа сказано, что студенты Серафима Ганичева, Александр Данилкин и Карина Чакур отчисляют с 26 октября. В качестве основания указана объяснительная записка либо самого студента, либо докладная записка заведующего кафедрой живописи Владимира Масленникова, а также протокол заседания Совета профилактики и предотвращения правонарушений и пьянства от 26 октября.

Как заметила «Наша Ніва», под приказом нет подписей начальника учебно-методического отдела Ирины Савостинкевич, декана художественного факультета Анны Кононовой и проректора по учебной работе Елены Бохан.

По информации издания, Савостинкевич и Кононова болеют. Бохан, как пишет «Наша Ніва» со ссылкой на несколько неназванных источников, принципиально отказалась подписываться под приказом.

— Я против таких отчислений, отчислений за то, что студенты высказывают свою гражданскую позицию. Сознательно не поставила подпись, — сказала Бохан «Медиазоне».

С ее слов, уже существует несколько таких приказов, один из которых она тоже отказалась подписать сегодня. На вопрос о том, будут ли отчислены студенты без ее подписи, она сказала, что «раз приказ подписан [другими], то да».

Обновлено в 17:53. Добавлен комментарий Бохан о том, что она против отчисления студентов из-за гражданской позиции.