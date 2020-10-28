На студента БГУИР завели уголовное дело за оскорбление декана и призывы к забастовке

Против 21-летнего студента БГУИР возбуждено уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), сообщила пресс-служба МВД.

Студент учится на 3 курсе факультета компьютерных систем и сетей БГУИР. По данным МВД, 26 октября он вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие, и начал призывать к забастовке. После того, как декан факультета информационных технологий и управления Леонид Шилин сделал замечание студентам и попросил их выйти из аудитории, «в его адрес посыпались оскорбления и угрозы».

На видео, опубликованном МВД, слышно, как Шилин просит студентов покинуть кабинет. На это один из молодых людей отвечает: «Мы не в первобытном обществе». Далее в видео заметна склейка, после чего задержанный впоследствии студент, обращаясь к студентам в аудитории, спрашивает: «Вы хотите, чтобы вот такие люди управляли вами? Вы хотите, чтобы продолжалось беззаконие на улицах?». Шилин возразил: «Зачем вы путаете "такие люди" и "беззаконие"?» и сказал, что его задача — учить людей.

По информации телеграм-канала «Мирный БГУИР», задержанного студента зовут Артем Винокуров. На видео пресс-службы МВД он сказал, что его действия координировал неизвестный человек через телеграм, и извинился перед деканом Леонидом Шилиным.