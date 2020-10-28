МВД: задержана минчанка, бросавшая камни в Центральное РУВД

Минчанка, бросавшая камни в Центральное РУВД и милицейский транспорт, задержана «во время пресечения массовых беспорядков в минувшее воскресенье» , сообщает пресс-секретарь МВД.

26-летняя девушка признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

На видео, опубликованном на ютуб-канале МВД, предположительно та самая девушка говорит, что она «с группой людей использовали камни, чтобы бросать их». В здание РУВД, с ее слов, бросала камни «несколько раз — до пяти».