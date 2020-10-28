Глава МВД Караев сказал, что боевое оружие может быть применено, «когда все методы иссякли»

Глава МВД Юрий Караев не видит ничего страшного в возможности применения боевого оружия в отношении протестующих. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в ютуб-канале Андрея Кривошеева.

По его словам, «боевое оружие применимо при пресечении действий преступников, когда все методы иссякли». Караев уверяет, что оружие не будет применяться «без разбора и по мирным протестующим».

«Человек нападет на сотрудника милиции? Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом», — сказал глава МВД.

«Я задаю вопрос начальникам управления внутренних дел: почему милиционера уже били, уже несколько минут шла возня, уже пытались отнять оружие, душили, а он только только тогда стал [стрелять] предупредительными вверх? И только когда его почти убили, и то только по ногам [стал стрелять]. Почему так? Мне отвечают, что пока наши милиционеры не были готовы к тому, чтобы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района. Настолько за 26 лет жизни мы были готовы только к тому, чтобы надо быть гуманными, причинить меньший вред. Это сыграло злую шутку, когда ситуация в корне поменялась — идет война. А мы все еще раскачиваемся?», — задался вопросом Юрий Караев.

Он сказал, что его задача, — донести до каждого милиционера, что его жизнь и будущее его семьи зависит от того, «насколько быстро и решительно» милиционер «выхватит оружие и определит, что его уже убивают, а он еще пытается их уговорить».