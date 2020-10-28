Глава МВД Караев сказал, что боевое оружие может быть применено, «когда все методы иссякли»
Глава МВД Караев сказал, что боевое оружие может быть применено, «когда все методы иссякли»
28 октября 2020, 15:45
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Глава МВД Юрий Караев не видит ничего страшного в возможности применения боевого оружия в отношении протестующих. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в ютуб-канале Андрея Кривошеева.

По его словам, «боевое оружие применимо при пресечении действий преступников, когда все методы иссякли». Караев уверяет, что оружие не будет применяться «без разбора и по мирным протестующим».

«Человек нападет на сотрудника милиции? Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом», — сказал глава МВД.

«Я задаю вопрос начальникам управления внутренних дел: почему милиционера уже били, уже несколько минут шла возня, уже пытались отнять оружие, душили, а он только только тогда стал [стрелять] предупредительными вверх? И только когда его почти убили, и то только по ногам [стал стрелять]. Почему так? Мне отвечают, что пока наши милиционеры не были готовы к тому, чтобы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района. Настолько за 26 лет жизни мы были готовы только к тому, чтобы надо быть гуманными, причинить меньший вред. Это сыграло злую шутку, когда ситуация в корне поменялась — идет война. А мы все еще раскачиваемся?», — задался вопросом Юрий Караев.

Он сказал, что его задача, — донести до каждого милиционера, что его жизнь и будущее его семьи зависит от того, «насколько быстро и решительно» милиционер «выхватит оружие и определит, что его уже убивают, а он еще пытается их уговорить».

     
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