КГБ: поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма, cообщает Белта со ссылкой на начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека.

Как пишет Белта, здание отдела ГАИ Мозырского РОВД подожгли около 03:30 ночи 28 октября — в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. С наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали «Возмездие!». Поджигателей ищут.