Минчанин снял с больницы флаг Беларуси и сшил из него бело‑красно‑белое полотно
Минчанин снял с больницы флаг Беларуси и сшил из него бело‑красно‑белое полотно
29 октября 2020, 13:22
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28-летний житель Минска снял со здания 1-й центральной районной клинической поликлиники флаг Беларуси и сшил из него семиметровое бело-красно-белое полотно, сообщает МВД.

Задержанный участвовал в протестах, в том числе в перекрытии дорог. В итоге его привлекли к административной ответственности в виде ареста и штрафа за кражу флага и участие в акциях. 

Молодой человек был восемь раз судим. По его словам, он участвовал в протестах и украл флаг, потому что «много читал» телеграм-каналы.

     
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