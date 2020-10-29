Минчанин снял с больницы флаг Беларуси и сшил из него бело‑красно‑белое полотно

28-летний житель Минска снял со здания 1-й центральной районной клинической поликлиники флаг Беларуси и сшил из него семиметровое бело-красно-белое полотно, сообщает МВД.

Задержанный участвовал в протестах, в том числе в перекрытии дорог. В итоге его привлекли к административной ответственности в виде ареста и штрафа за кражу флага и участие в акциях.

Молодой человек был восемь раз судим. По его словам, он участвовал в протестах и украл флаг, потому что «много читал» телеграм-каналы.