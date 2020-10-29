В Минске санэпидслужба и Минздрав закрывают заведения, не работавшие в день общенациональной забастовки

Минские заведения, которые не работали 26 октября, закрываются по решению санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава, пишет TUT.by.

В тот день не работали около 30 минских заведений. Сообщается, что 28 и 29 октября проверки санстанции прошли в барах Svobody, 4, «Пересмешник» и Post Bar, необистро «Умами», Brioche Bistro, пиццериях Domino’s Pizza и «Пицца Лисицца».

В баре Svobody, 4 говорят, что предписание о закрытии действует до 3 ноября. Менеджер Евгения не знает, чем может быть вызвано внимание со стороны санэпидемслужбы:

«Мы не работали во второй половине дня в воскресенье, 25 октября, и в понедельник. У нас было плановое покрытие пола лаком. Ранее мы этим занимались по ночам, но процесс, как правило, всегда затягивался на второй день: оставался запах, выветрить помещение просто не получалось».

По словам директора Post Bar Александра, в понедельник в заведении был плановый ремонт:

«В этот день мы планировали ремонт, по факту им и занялись. К тому же мы переживали, что на улицах снова будут беспорядки со стороны силовиков. За пять дней до закрытия предупредили об этом администрацию района, как того и требует законодательство».

29 октября в заведение пришла санстанция, которая выявила нарушения в мерах борьбы с коронавирусом, а также нашла грязь и пыль на кухне. Через два часа ему позвонили из санстанции и пригласили на встречу, где вручили бумаги, в которых говорится о закрытии бара на 3 месяца.

После проверки закрылась и минская кофейня O'Petit, в которой сотрудники ГУБОПиК разбили дубинками стекло 6 сентября.

Некоторые заведение ждут точную информацию о закрытии, и пока не готовы делиться информацией. Как пишет TUT.by, 4 заведения отказались публично комментировать ситуацию