Беларусь закрыла все наземные границы кроме российской, объяснив это ситуацией с коронавирусом в соседних странах

Беларусь закрыла все наземные границы кроме российской «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах» , сообщает телеграм-канал пограничного комитета Беларуси.

В заявлении пограничников сказано, что Беларусь «временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины». Вместе с тем попасть в Беларусь через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск можно, он работает без ограничений.



В заявлении Госпогранкомитета не указано, распространяются ли ограничения на граждан Беларуси и смогут ли попасть домой возвращающиеся беларусы.

О проблемах с возвращением через наземные границы стало известно вечером 29 октября.

17 сентября Александр Лукашенко говорил о том, что «мы вынуждены <…> закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной». На следующий день возникли проблемы с пропуском людей через границу с Польшей.

29 октября Лукашенко вновь высказался о закрытии границ: «Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты».