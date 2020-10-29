В Боровлянах на сотрудника EPAM и его девушку напали люди в штатском, представившиеся милиционерами

Утром в Боровлянах у своего подъезда был грубо задержан людьми в штатском сотрудник IT-компании EPAM Егор Котов и его девушка Ангелина Миналто, сообщает TUT.by.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как Котов выходит из подъезда с девушкой, а на улице его встречает мужчина в гражданской одежде и практически сразу бьет его по лицу, после чего между ними завязывается потасовка.

В итоге трое неизвестных, один из которых закрыл лицо шарфом, увели пару в машину и увезли. Очевидцам потасовки нападавшие говорили, что представились сотрудниками милиции, а девушка напала на милиционера.

Вечером накануне, 28 октября, Котов написал в твиттере, что ему позвонили из ГАИ и сообщили об участии его машины в ДТП, после которого он скрылся, обратил внимание Onliner. Котов собирался на следующий день показать свою машину милиции, чтобы доказать, что с ней все в порядке и в ДТП он не попадал. Он добавил, что «номер не весь запомнили, только первые две цифры». Позднее Котов написал, что передумал ехать в ГАИ без повестки.

Друг Котова Артем подтвердил TUT.by, что сотруднику EPAM вчера звонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сказал, что машину молодого человека во время ДТП заметили очевидцы, но они запомнили лишь две цифры номера. Котова попросили приехать в милицию, чтобы проверить эту информацию. По словам Артема, Котов согласился приехать, поскольку знал, что не попадал в ДТП в последнее время. Он рассказал друзьям и соседям о звонке, поскольку посчитал его подозрительным.