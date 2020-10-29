Пинского журналиста Виктора Ярошука задержали и отправили отбывать 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии

Пинского журналиста Виктора Ярошука задержали и отправили отбывать 10 суток в местный изолятор, пишет БАЖ.

В начале октября суд Пинского района и города Пинска признал Виктора Ярошука виновным в участии в несанкционированном мероприятии. Ему назначили 10 суток административного ареста, но под стражу Ярошука тогда не взяли.

13 сентября Виктор Ярошук и другой пинский журналист Андрей Якимуш находились на улице Ленина в Пинске, где проходил женский марш солидарности. Спустя несколько дней милиция составила в отношении обоих журналистов административные протоколы за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Якимуша отправили отбывать срок сразу.