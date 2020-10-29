Александр Лукашенко отправил в отставку главу МВД Юрия Караева

Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Караева, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Новым министром назначен Иван Кубраков, возглавлявший ГУВД Минска, сообщила БЕЛТА.

Также агентство сообщило, что Караев назначен помощником президента Беларуси, инспектором по Гродненской области. Инспектором по Брестской области стал Валерий Вакульчик, а в Минске — Александр Барсуков.

«Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — сказал глава государства.

Также Лукашенко поручил подготовить нормативно-правовую базу для расширения полномочий помощников президента: «Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора».

Накануне, 28 октября, было опубликовано интервью с Караевым, в котором тот сказал, что боевое оружие в отношении протестующих может быть применено, «когда все методы иссякли».

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