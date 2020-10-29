Лукашенко предложил привлечь в народные дружины бывших военных и наделить их оружием

Александр Лукашенко предложил привлечь в народные дружины бывших военнослужащих и выдать им оружие, сообщает БЕЛТА.

«Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — сказал Лукашенко.

Говоря о необходимости дружин, он также привел в пример Кыргызстан: «Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары».

Ранее сегодня Лукашенко сменил главу МВД, назначив на эту должность бывшего начальника ГУВД Минска Ивана Кубракова. Теперь уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев стал помощником президента, инспектором по Гродненской области. Лукашенко сообщил, что полномочия инспекторов планируется расширить, чтобы те могли контролировать «всех кадров в области».