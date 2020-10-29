На гомельчанина завели уголовное дело за оскорбление витебского омоновца

На 48-летнего гомельчанина завели уголовное дело за оскорбление витебского омоновца, пишет телеграм-канал пресс-службы МВД.

Как сообщает МВД, гомельчанин нашел номер омоновца в «деструктивном» телеграм-канале. После этого написал сообщения и позвонил ему. Видео с объяснениями гомельчанина появилось на канале МВД:

«Я зашел в телеграм-канал, попал на сайт "каратели". Там был номер телефона сотрудника милиции, которому я позвонил в горячке. Наговорил всяких глупостей, обматерил человека ни за что. Потом отправил ему смс с плохим текстом. Через два часа я уже оказался в ИВС».