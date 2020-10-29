Правозащитники признали политзаключенными двух человек, арестованных по делу о надписях на месте убийства Тарайковского

Нанесших на месте убийства Александра Тарайковского надпись «Не забудем» Марию Бобович и Дениса Греханова признали политзаключенными. Совместное заявление десяти правозащитных организаций появилось на сайте «Вясны».

Против Бобович возбудили уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц, а против Греханова дело по статье осквернение зданий и порча имущества. Греханов находился под подпиской о невыезде, но 22 октября он был задержан, а обвинение против него было переквалифицировано в хулиганство, совершенное группой лиц и умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере.

Обвинение Бобович были переквалифицировано в те же статьи. Она находится в жодинском СИЗО.

В Беларуси политзаключенным признан 101 человек.