Dev.by: декан БГУИР уволилась, отказавшись отчислять студентов

Декан факультета компьютерных систем и сетей Беларуского государственного университета информатики и радиоэлектроники Марина Лукашевич уволилась из вуза, отказавшись подписать приказ об отчислении студентов, сообщает dev.by со ссылкой на источник в вузе.

По словам собеседника издания, Лукашевич не стала подписывать приказ об отчислении около 30 студентов — списки пришли в университет из РУВД.

В чате факультета студенты благодарят Лукашевич за «смелый и принципиальный поступок».

Лукашевич подтвердила изданию, что написала заявление об увольнении по собственному желанию, но добавила, что сделала это без какого-либо давления. Других деталей этого решения она не стала раскрывать.

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Кроме того, источник рассказал об увольнении из БГУИР кандидата технических наук доцента Валерия Прыткову. «Руководство БГУИР сообщило преподавателю, "известному своей позицией", что не продлит ему контракт, — и 26 октября тот написал заявление», — пишет dev.by. Прытков отказался обсуждать это с журналистами.

27 октября Александр Лукашенко велел отчислять студентов, участвовавших в протестах, и увольнять преподавателей, которые гадко ведут себя в вузах».