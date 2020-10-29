Телеграм‑канал «Отчислено» опубликовал приказ ректора БрГТУ о запрете на публикации приказов вуза

Ректор Брестского государственного технического университета Александр Баханович издал приказ о запрете на публикации приказов, указаний, распоряжений, решений и других распорядительных документов, издаваемых вузом, сообщает телеграм-канал «Отчислено», опубликовавший сам документ.
В приказе от 28 октября сказано, что в случае передачи информации из таких документов журналистам, третьим лицам или их публикации в соцсетях будет грозить дисциплинарная ответственность.
Баханович стал ректором БрГТУ 20 октября.
В беларуских университетах начали массово отчислять студентов, участвовавших в акциях протеста. 27 октября Александр Лукашенко сказал, что любой учащийся вуза, участвующий протестах, «лишается права быть студентом».
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