Администратора гомельского издания «Сильных новостей» отпустили после ночи в отделе милиции

Администратор гомельского издания «Сильных новостей» Евгений Суворов после задержания вчера вечером провел ночь в Центральном РОВД, сообщает само издание.

Причиной задержания оказался опрос Суворова в качестве свидетеля по делу о смерти участника протестов Александра Вихора. При этом Суворова отвезли на опрос в Следственный комитет только сегодня утром, а отпустили около часа дня.

9 августа, в день гибели Вихора, Суворов снимал задержание протестующего. По словам матери, 25-летнему Александру Вихору, у которого были проблемы с сердцем, стало плохо в «закрытой машине в очереди в СИЗО».

«Он кричал, просил о помощи, а конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике», — рассказала мать Вихора. После этого его отвезли в туберкулезную больницу, но молодого человека не смогли спасти.