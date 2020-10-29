Против подростка из Жабинки, бросившего коктейль Молотова в милицейский автомобиль, возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия с взрывчатыми веществами, пишет МВД. Второй подросток не достиг возраста уголовной ответственности. На его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Вечером 11 августа в центре Жабинки в сторону служебной «Газели» полетела бутылка с зажигательной смесью. Коктейль Молотова разбился рядом с машиной, огонь повредил обшивку микроавтобуса. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам милиционеров, коктейль изготовил 15-летний парень, а метнул 16-летний. Один из подростков пояснил, что таким образом хотел отвлечь милиционеров от службы.