Более 60 сотрудников Академии искусств вместе с проректором потребовали восстановить отчисленных из вуза студентов

Более 60 сотрудников Академии искусств, в том числе проректор по учебной работе Елена Бохан, потребовали восстановить отчисленных из вуза студентов. Об этом говорится в открытом письме, которое есть в распоряжении TUT.by, пишет издание.

Авторы письма также призывают «прекратить преследование студентов и сотрудников, которые выражают гражданскую позицию, и не препятствовать мирным собраниям».

«Мы настаиваем на том, что политический кризис в беларуском обществе может быть разрешен только через диалог, в котором примут участие широкие слои беларуского общества. Этот диалог невозможен, если руководство нашей страны использует средства насильственного преследования граждан», — говорится в письме.

Ранее проректор Бохан отказалась подписать приказ об отчислении троих студентов вуза.