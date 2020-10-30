В Минске задержали журналиста БелаПАН Павла Добровольского

Днем в Минске милиция задержала журналиста БелаПАН Павла Добровольского, пишет Naviny.by.

По информации издания, в 12:36 журналист прислал сообщение «Милиция в масках пришла», после чего мобильный телефон Добровольского оказался недоступен. Журналист также не отвечал на сообщения в мессенджерах.

Как позже сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Добровольского доставили в РУВД Фрунзенского района «в рамках административного процесса».

Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока неизвестно. По словам Ганусевич, «до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания».