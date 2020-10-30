Начальником минского ГУВД стал Михаил Гриб

Назначен новый начальник ГУВД Минска. Им стал Михаил Гриб, пишет пресс-служба МВД со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».

До этого Гриб был начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома.

29 октября Александр Лукашенко отправил в отставку министра внутренних дел Юрия Караева. Новым министром стал Иван Кубраков, возглавлявший ГУВД Минска.

Караев стал помощником президента Беларуси, инспектором по Гродненской области. Инспектором по Брестской области стал Валерий Вакульчик, а в Минске — Александр Барсуков.