Лукашенко: «Если кто‑то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук»

Александр Лукашенко на встрече с МВД «предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру государства», пишет Белта.

Лукашенко сказал, что протестующие «переступили красные линии уже по многим направлениям».

«Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что говорит это публично, «чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность».

«Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — сказал Лукашенко.