Onliner: Возле МГЛУ задержали уволенную за участие в забастовке преподавательницу Наталью Дулину

Возле корпуса МГЛУ задержали преподавательницу и участницу забастовки МГЛУ Наталью Дулину, пишет Onliner со ссылкой на очевидцев. По информации издания, Дулину отвели в машину двое неизвестных в масках.

«В 16:03 я выходила из корпуса "Д" МГЛУ. Выйдя из здания, я увидела Наталью Дулину в метрах 30 от него. На переходе возле шлагбаума ей перегородила дорогу машина милиции, вторая сразу же подъехала сзади. Один мужчина взял Наталью под руку, второй, с рацией, сразу же подбежал сзади. Оба они были в масках, действовали крайне быстро, отвели в машину. Водитель машины был в балаклаве. Наталья не сопротивлялась, успела только сказать: «Ну зачем?» — и все», — рассказала очевидица Onliner.

«Уже и не хочется там работать». Вслед за отчислениями студентов из университетов увольняют преподавателей; некоторые уходят в знак протеста

Сейчас телефон Натальи недоступен, пишет издание. Корреспондент «Медиазоны» подтверждает эту информацию.

Onliner попробовал взять комментарий у МВД, однако там ничего не смогли прокомментировать. Пресс-секретарь ГУВД, по сообщению издания, не поднимает трубку.

Позже Наталью Дулину доставили в изолятор на Окрестина, где она пробудет до суда. Об этом написал телеграм-канал «МГЛУ за Свободу» со ссылкой на мужа Дулиной. По информации канала, суд состоится в понедельник.

Вечером официальный телеграм-канал МГЛУ опубликовал сообщение о задержании Дулиной.

«В разных источниках появляется информация о задержании бывшего сотрудника университета. Мы уточнили у охраны, но новых деталей не получили — в здании университета инцидентов не было. Администрации неизвестно о какой-либо связи этой информации с деятельностью МГЛУ. Надеемся, ситуация разрешится благополучно в ближайшее время», — сказано в сообщении.

В постскриптуме сообщения МГЛУ также указано, что «преподаватель был вчера уволен в связи с неоднократными прогулами занятий без законных на то оснований».

Обновлено в 19:07. Добавлена информация телеграм-канала «МГЛУ за Свободу».

Обновлено в 19:58. Добавлено сообщение телеграм-канала «МГЛУ Минск».

Обновлено в 20:43. Добавлена информация Телеграм-канала «МГЛУ за Свободу» о дате суда над Натальей Дулиной.