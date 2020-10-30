Студенческий канал МГЛУ опубликовал приказ об отчислении студентов и магистранта вуза

Студенческий канал Минского государственного лингвистического университета «МГЛУ за Свободу» опубликовал приказ об отчислении одного магистранта и 14 студентов вуза, подписанный ректором Натальей Лаптевой.

В документе написано, что учащиеся грубо нарушили правила внутреннего распорядка и приказ предыдущего ректора университета Натальи Барановой №226, подписанный 24 сентября 2020 года и запрещающий несогласованные массовые мероприятия на территории вуза.