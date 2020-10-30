Анархиста Игоря Олиневича задержали при пересечении украинско‑беларуской границы

В ночь на 29 октября при пересечении беларуской границы со стороны Украины пограничники задержали анархиста и бывшего политического заключенного Игоря Олиневича, сообщает правозащитная организация «Вясна».

Как сообщают правозащитники, отец Олиневича ничего не знает про причины задержания, кроме того, что Следственнй комитет по Гомельской области, вероятно, возбудил уголовное дело, в рамках которого он был задержан.

Игорь Олиневич долгое время жил за границей и в Беларусь практически не возвращался, пишет «Вясна».