В суде Жодино милиционер сказал, что местная жительница выражала протест при помощи бело‑красно‑белой пастилы

Суд в Жодино оштрафовал 75-летнюю местную жительницу Ираиду Миско на 20 базовых величин за участие в «незарегистрированных массовых мероприятиях», сообщает Ex-Press. На заседании свидетель-милиционер сказал, что она выражала протест при помощи пастилы бело-красно-белого цвета.

Всего на 75-летнюю Миско составили шесть протоколов из-за участия в акциях протеста возле магазина GREEN. Милиционеры, свидетельствовавшие против Миско, на заседании представили фото и видео с ее участием. На одной из фотографий, представленной милиционерами, пенсионерка держит в руке пастилу бело-красно-белого цвета.

«Да, это так она выражает протест. Зефиркой», — сказал в суде капитан милиции Евгений Семашко.

Издание добавляет, что после суда пенсионерке сообщили, что на нее составлены и другие протоколы. Во второй половине дня в ее квартиру пришли сотрудники ГОВД, которые провели осмотр и изъяли компьютер.