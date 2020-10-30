На минчанина составили несколько протоколов из‑за плевка в лицо сотруднику БТ

В Минске милиционеры задержали 34-летнего местного жителя — по версии милиции, 25 октября он плюнул в лицо сотруднику Белтелерадиокомпании, когда тот освещал протестную акцию, пишет пресс-служба МВД. На минчанина составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве, о неповиновении требованиям милиционеров и о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней задержанный со ссадиной на лбу отвечает утвердительно на вопрос, принимал ли он участие в «несанкционированных митингах».

«Шел в шествии, плюнул в человека. Потом как узнал, это был корреспондент», — говорит задержанный.

После этого он просит прощения на камеру.

«Хочу попросить прощения у человека, в которого плюнул, и тем самым оскорбил его. Приношу свои извинения. Раскаиваюсь в содеянном», — говорит он.