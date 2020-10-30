Генпрокуратура возбудила дело по статье о терроризме из‑за порчи сигнализации на железной дороге

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по уголовным статьям о терроризме и об умышленной порче путей сообщения против неустановленных лиц, пишет пресс-служба ведомства.

«Согласно материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в сети Интернет призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры БЖД имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения», — написано в сообщении ведомства.

Генпрокуратура добавляет, что такие действия «заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, выразившихся в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта». Уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Ранее начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек сказал, что «экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма».

Бычек сообщил, что утром 26 октября на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что повлекло сбои в работе программного обеспечения. По его словам, если бы эти действия не были пресечены, то это привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам и крупному материальному ущербу.

«Эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя, — говорил Бычек. — Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма.