В Бресте милиция задержала несовершеннолетнего и гражданина Азербайджана по делу о массовых беспорядках 9 и 10 августа

Сотрудники 6-го управления ГУБОПиК МВД по Брестской области задержали 16-тилетнего школьника и 37-летнего гражданина Азербайджана с видом на жительство, сообщает УВД Брестского исполкома. Они стали фигурантами дела о массовых беспорядках.

«На днях установлены и задержаны активисты беспорядков, которые прошли 10 августа в областном центре. Так, 16-летний учащийся 11 класса одной из школ Бреста, участник неформального молодежного движения, пропагандирующего идеи неонацизма, бросил в сторону милиционеров бутылку. Еще один активный участник, 37-летний гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство лица без гражданства до октября 2021, привез пассажиров на массовые беспорядки и, поддавшись влиянию толпы, решил лично принять участие, бросая в сотрудников камни», — пишет ведомство.

К сообщению УВД Брестского исполкома прилагается два видеоролика. На первом из них задержанный несовершеннолетний, лицо которого не скрыто, отвечает на вопросы человека за кадром с измененным голосом. Задержанный говорит, что привлекался ранее к административной ответственности за мелкое хулиганство. На вопрос, в чем его подозревают, школьник отвечает, что «участвовал в несанкционированных митингах 10 августа 2020 года». На вопрос человека за кадром о том, что побудило его к участию в митингах, несовершеннолетний отвечает, что хотел убегать от сотрудников милиции. Затем он говорит, что находился в состоянии алкогольного опьянения и отвечает утвердительно на вопрос, раскаивается ли он в содеянном.

Второй задержанный рассказывает на камеру, что родился в Баку. Он говорит, что оказался на протестах случайно, поскольку подвозил пассажиров и изначально не был настроен «ходить на эти мероприятия». На вопрос, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, задержанный отвечает: «Нет, я на работе находился».