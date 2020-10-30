Власова: Лукашенко пообещал выпустить Бабарико из СИЗО КГБ «при соблюдении конкретных условий»

Александр Лукашенко назвал присутствовавшим на встрече в СИЗО КГБ условия освобождения Виктора Бабарико, рассказала член президиума Координационного совета Лилия Власова в интервью телеканалу «Дождь». Сама Власова не уточнила, какие именно условия поставил Лукашенко.

Изначально, рассказывает Власова, встреча с Лукашенко в СИЗО КГБ заявлялась как конфиденциальная, однако позже о ней все равно сообщили СМИ. На встрече Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить новую Конституцию, и хотел бы услышать мнение присутствующих. После того, как Виктор Бабарико высказался о частной собственности и разделении властей, Лукашенко сказал, что он против частной собственности, поскольку «с ней не сладишь».

«Было сказано, что выборность президента будет ограничена двумя сроками, и что он (Лукашенко — МЗ) на следующих выборах участвовать не будет. А сейчас ему нужно время для реформ, реформы будут идти», Конституция будет принята, потом будут выборы. <…> Во-первых, звучал срок в два года, а потом звучало — к лету следующего года будет принята Конституция и пройдут выборы. Вот тут я не могу четко сказать, какой срок реально был озвучен», — рассказала Власова.

По ее рассказу, беседа в СИЗО завершилась словами Лукашенко «в следующий раз я вас надеюсь пригласить в Дворец Независимости для продолжения диалога». При этом Власова отмечает, что диалога в СИЗО как такового не было.

«Если четыре с половиной часа разбить, то полчаса, ну, минут сорок пять говорили присутствующие с заключенными, а все остальное время говорил Александр Григорьевич», — говорит Власова.

На вопрос ведущего о том, собирается ли Лукашенко выпускать арестантов из СИЗО КГБ, Власова ответила: «Не всех, наверное».

«Для некоторых (я говорю о [Викторе] Бабарико и Колесниковой Марии, скорее всего)… для Виктора были озвучены конкретные условия выхода. Я, наверное, не имею права сказать их, но они были озвучены, — сказала Власова и дополнила, что условия для выхода из СИЗО были озвучены только для Виктора Бабарико.

На вопрос ведущего о том, есть ли в таком случае у Сергея Тихановского шанс выйти на свободу, Власова ответила, что, вероятно, «с Тихановским тоже проблема».

По словам Власовой, сейчас она испытывает некоторые проблемы со здоровьем и жалуется на головные боли, а пребывание в заключении стало сильным стрессом. Она также рассказала, что каждый день к ней пускали ее адвокатов и коллег-медиаторов.

10 октября Лукашенко приехал в СИЗО КГБ и провел там встречу с арестованными оппозиционерами, среди которых присутствовали Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Лилия Власова. На следующий день после встречи из СИЗО КГБ выпустили бывшего активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского и директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича. Позже из СИЗО КГБ выпустили и Лилию Власову.