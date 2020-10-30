Возле Окрестина задержали четверых журналистов

Около ЦИП на Окрестина задержали фотографов и видеографов издания Onliner и видеографа БелаПАН и TUT.by Дениса Жука, пишет Onliner.

Они ждали освобождения журналистки Onliner Дарьи Спевак, которая должна была выйти после 15 суток ареста.

На вопрос о том, почему их задерживают, люди в масках ответили, что «так надо», сообщает Onliner.

Журналистов отвезли в Московское РУВД, пишет TUT.by.

Момент задержания попал на видео.

Позже всех журналистов отпустили, переписав их личные данные, сообщает TUT.by.

Обновлено в 13:17. Добавлена информация, что журналистов увезли в Московское РУВД.

Обновлено в 13:36. Добавлена информация, что всех журналистов отпустили.