МВД: задержана администратор телеграм‑канала «Водители 97»

Сотрудники ГУБОПиК задержали администратора телеграм-канала «Водители 97»; канал могут признать экстремистским, сообщает пресс-служба МВД.

По утверждению ведомства, с августа по 28 октября каналом «Водители 97» и одноименным чатом руководила 28-летняя минчанка. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 361 УК — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети интернет.

Задержанная минчанка проходит по делу подозреваемой, ее заключили под стражу.

«Оперативники выяснили, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала в мессенджере к действиям, направленных на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий. Цель призывов — воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий», — говорится в сообщении МВД.

Также МВД сообщает о задержании пяти активных участников канала «Водители 97» по другим эпизодам преступной деятельности».

«У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, «ежи» для пробитияколес, биты», — сказано в сообщении.