В Гродно перед маршем солидарности с бастующими рабочими прошли задержания, пишет телеграм-канал активиста Антона Мотолько.

На видео милиционеры задерживают одного парня и двух девушек. Снимающие эмоционально комментируют происходящее:

«Молодежь, студенты! Аккуратно снимайте, а то сейчас сюда залетят, стекла побьют!»

В списках «Вясны» указаны 4 человека, задержанных сегодня в Гродно. Всего в Беларуси на 17:27 задержаны 15 человек.