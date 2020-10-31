В Гродно перед маршем солидарности с бастующими рабочими прошли задержания, пишет телеграм-канал активиста Антона Мотолько.
На видео милиционеры задерживают одного парня и двух девушек. Снимающие эмоционально комментируют происходящее:
«Молодежь, студенты! Аккуратно снимайте, а то сейчас сюда залетят, стекла побьют!»
В списках «Вясны» указаны 4 человека, задержанных сегодня в Гродно. Всего в Беларуси на 17:27 задержаны 15 человек.
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