«Желтые сливы»: анархист Олиневич задержан по делу о террористическом акте

Анархист и бывший политзаключенный Игорь Олиневич, а также активисты Дмитрий Резанович, Сергей Романов и Дмитрий Дубовский задержаны по делу о террористическом акте, сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Желтые сливы».

Как утверждают «Желтые сливы», анархистам вменяют поджог машин возле зданий прокуратуры и Госкомитета судебных экспертиз в Солигорске и поджог здания ГАИ в Мозыре. Их действия квалифицированы по части 3 статьи 289 УК — акт терроризма, совершенный организованной группой. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 25 лет, либо пожизненное заключение, либо смертную казнь.

Делом занимается следственное управление КГБ, говорится в сообщении.

По информации канала, при задержании силовики нашли у анархистов огнестрельное оружие, боеприпасы, гранату, лековоспламеняющиеся жидкости, газовые баллончики.

Мать Игоря Олиневича в разговоре с «Медиазоной» не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию — она не знает, по какой причине задержан ее сын.

31 октября в погранкомитете Беларуси РИА «Новости» сообщили, что пограничники задержали четырех «радикально настроенных» человек, принадлежащих к анархистскому движению, с оружием рядом с украинской границей.

Позже сообщение о задержании появилось в официальном телеграм-канале погранкомитета. В нем говорится, что при себе у задержанных были два огнестрельных оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и балончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, sim-карта украинского сотового оператора, средстварадиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другая специальная экипировка и снаряжение, продуктыпитания, банковские карты и деньги в различных валютах.

«Желтые сливы» также опубликовали видеодопрос задержанного Дубовского, на котором он рассказывает о встрече с Олиневичем, подготовке и совершении поджогов.

Позже этот телеграм-канал опубликовал и допрос самого Олиневича. В нем он говорит, что «посчитал необходимым принять участие в беларуской революции». Про пистолет он говорит, что это «боевой пистолет Star. Купил его в Киеве за €1000 в даркнете».

В эфире телеканала «Беларусь 1» КГБ также прокомментировало задержание. По словам начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, задержанные на границе с Украиной анархисты, имели соответствующую диверсионную подготовку.

«Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл, проживающий в Польше Олиневич. Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами», — рассказал представитель КГБ. — «Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации».

30 октября стало известно, что анархиста Игоря Олиневича задержали в ночь на 29 октября при пересечении белорусско-украинской границы.

В мае 2011 года суд Заводского района Минска приговорил Игоря Олиневича к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он был признан виновным по части 2 статьи 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц) и частей 2 и 3 статьи 218 (повреждение имущества, совершенное общеопасным способом и повлекшее ущерб в особо крупном размере).

Олиневичу инкриминировали нападение на российское посольство в ночь с 30 на 31 августа, участие в акции возле Генштаба Вооруженных сил Беларуси в сентябре 2009 года, а также нападение на казино «Шангли Ла» и на офис банка «Москва-Минск» 31 мая 2010 года, на Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в сентябре 2010-го.

В заключении Игорь Олиневич написал книгу «Еду в Магадан». Вышел на свободу в августе 2015 года по указу Лукашенко о помиловании.

Обновлено в 16:30. Добавлена информация погранкомитета.

Обновлено в 18:00. Добавлена информация с видеодопроса Олиневича.

Обновлено в 20:13. Добавлен комментарий КГБ.