СК завершил расследование дела, по которому задерживали футболистов «Крумкачоў»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о злостном хулиганстве и нападении на милицию 30 августа, сообщает пресс-служба СК.

По материалам дела 30 августа 42-летний минчанин подошел к машине Ford Transit и ударил по ней руками и ногами. Тогда, чтобы задержать мужчину, из автомобиля вышли милиционеры — тот «оказал им активное сопротивление и причинил телесные повреждения».

«В это же время другие участники несанкционированного мероприятия подбежали к правоохранителям и начали их избивать, также они наносили многочисленные удары по корпусу служебного автомобиля», — говорится в релизе СК.

Ведомство уточняет, что по этому делу проходят трое мужчин. Их обвиняют по части 2 статьи 339 УК (злостное хулиганство) и статье 364 УК (насилие в отношении сотрудника милиции) .

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По этому уголовному делу задерживали футболистов «Крумкачоў» Сергея Козеку и Павла Рассолько.