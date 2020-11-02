Умерла адвокат Татьяна Агеева, которую лишили лицензии после защиты участников «Плошчы‑2010»

2 ноября в возрасте 65 лет умерла известная беларуская юристка и адвокат Татьяна Агеева. Об этом сообщил ее сын Олег Агеев в фейсбуке.

«Сегодня умерла моя мама. Она легла в гастроэнтерологию 10 ГКБ Минска 3 недели назад. Там она заразилась COVID. Почти 7 суток мама была на аппарате ИВЛ. Сегодня 2 ноября 2020 года в 4.50 ее сердце остановилось», — написал Агеев.

Татьяна Агеева была адвокатом Минской городской коллегии адвокатов начиная с 1982 года, позже стала членом Президиума коллегии. В 2010 году Агеева принимала участие в следственных действиях в отношении члена избирательного штаба кандидата в президенты Алеся Михалевича. 14 февраля 2011 года Агееву и еще нескольких адвокатов, защищавших оппозиционных политиков, лишили лицензии.

17 мая 2011 года против Татьяны и Олега Агеевых по инициативе КГБ было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. Суд приговорил обвиняемых к штрафу, позже в отношении Агеевой обвинительный приговор был отменен. С 2012 года она работала юристом в Белорусском документационном центре.