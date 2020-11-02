Задержанного на «Марше против террора» журналиста «Белсата» Артема Богуславского оштрафовали на 30 базовых величин

Задержанного 1 ноября журналиста «Белсат» Артема Богуславского оштрафовали на 30 базовых величин и выпустили из изолятора на Окрестина, пишет «Белсат». Телеканал не уточняет, по какой статье его оштрафовали.

Ранее телеканал сообщал, что задержанных на «Марше против террора» журналистов «Белсата» Дмитрия Солтана, Артема Богуславского и Дмитрия Кравчука подозревают по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Позже телеканал сообщил, что задержанного оператора «Белсата» Дмитрия Кравчука освободили после назначения штрафа. Размер штрафа не уточнялся.