Задержанного на «Марше против террора» журналиста «Белсата» Артема Богуславского оштрафовали на 30 базовых величин
Задержанного на «Марше против террора» журналиста «Белсата» Артема Богуславского оштрафовали на 30 базовых величин
Преследование журналистов
2 ноября 2020, 19:36
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Задержанного 1 ноября журналиста «Белсат» Артема Богуславского оштрафовали на 30 базовых величин и выпустили из изолятора на Окрестина, пишет «Белсат». Телеканал не уточняет, по какой статье его оштрафовали.

Ранее телеканал сообщал, что задержанных на «Марше против террора» журналистов «Белсата» Дмитрия Солтана, Артема Богуславского и Дмитрия Кравчука подозревают по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Позже телеканал сообщил, что задержанного оператора «Белсата» Дмитрия Кравчука освободили после назначения штрафа. Размер штрафа не уточнялся.

     
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