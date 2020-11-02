Журналистов «Белсата» подозревают по делу о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок

Задержанных на «Марше против террора» журналистов «Белсата» Дмитрия Солтана, Артема Богославского и Дмитрия Кравчука подозревают по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), сообщает телеканал.

Журналистов задержали 1 ноября во время работы на «Марше против террора».

Позже телеканал сообщил, что задержанного оператора «Белсата» Дмитрия Кравчука освободили после назначения штрафа. Размер штрафа не уточняется.

Обновлено в 18:40. Добавлена информация об освобождении Дмитрия Кравчука.