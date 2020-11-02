Журналиста БелаПАН Павла Добровольского арестовали на 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисту БелаПАН Павлу Добровольскому 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за «участие в несанкционированном митинге» 18 октября, пишет Naviny.by.

30 октября Добровольского задержали сотрудники милиции. В 12:36 он написал редакции БелаПАН: «Милиция в масках пришла». После этого мобильный телефон Добровольского оказался недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольского доставили во Фрунзенское РУВД Минска. Какая статья КоАП вменялась Добровольскому, не уточнялось.

По информации Naviny.by, адвокат задержанного Сергей Зикрацкий до вечера не мог узнать, где находится его подзащитный и какое правонарушение ему вменяется. В центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания на Окрестина адвокату сообщили, что Добровольского в списках оформленных нет.

Защитник принял решение подать заявление об исчезновении человека. Сотрудники УВД Фрунзенского района отказались зарегистрировать заявление, заявив, что передадут его в канцелярию, а это значит, что в лучшем случае заявление будет зарегистрировано только в понедельник. Поэтому адвокат позвонил на линию 102 и заявил об исчезновении человека. Заявление было принято и зарегистрировано, в связи с чем должен был начаться поиск.

По последним данным Добровольский находился в ИВС в 1-м переулке Окрестина, пишет Naviny.by.