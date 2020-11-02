Суд арестовал преподавательницу МГЛУ Наталью Дулину на 14 суток

Суд Ленинского района арестовал преподавательницу Минского лингвистического университета Наталью Дулину на 14 суток, сообщил телеграм-канал «Списки задержанных».

По информации канала, Дулину судили по протоколу за участие в забастовке 26 октября. Суд признал ее виновной по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии. Дулина отказалась от адвоката, нанятого ее матерью, и от дачи показаний, пишет канал.

Наталью Дулину задержали 30 октября возле корпуса МГЛУ, двое неизвестных в масках отвели преподавательницу в машину. Накануне Дулина рассказывала «Медиазоне», что собирается в университет за трудовой книжкой и поставить подпись в приказе об увольнении. Официальный телеграм-канал МГЛУ писал, что Дулину уволили из университета.



Исправлено в 15:57. Изначально телеграм-канал МГЛУ был указан как неофициальный.