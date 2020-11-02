Исполняющим обязанности главреда «Комсомольской правды в Беларуси» назначен российский журналист Александр Коц

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Комсомольская правда в Беларуси» стал журналист московской редакции Александр Коц. Об этом «Медиазоне» сообщил сам Коц.

«Ну, формально Марина Бунакова до конца недели главред. Меня сегодня представили коллективу», — рассказал Коц «Медиазоне».

При этом в статье 31 «Закона о СМИ» указано, что главным редактором беларуского издания может быть только гражданин Беларуси.



Генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Наталья Галезник отказалась комментировать «Медиазоне» назначение Коца.

Александр Коц — военный корреспондент российской «Комсомольской правды». Участвовал в освещении конфликтов в Косово, Афганистане, Сирии, Украине, Ираке, Ливии, Египте и Нагорном Карабахе. Коц внесен в список украинского «Миротворца»; имеет медаль «За отвагу».

Долгое время Коц работал в паре с Дмитрием Стешиным, еще одним военным корреспондентом «Комсомолки». Стешин участвовал в выпуске журнала «Русский образ», вокруг редакции которого сложилась одноименная ультраправая организация (ее лидер Илья Горячев осужден на пожизненное заключение по делу неонацистской группировки БОРН). Один из ключевых участников БОРН Никита Тихонов скрывался, в том числе, на квартире Стешина, там хранились его вещи и российский паспорт. На следствии Тихонов давал показания о том, что с продавцами оружия его познакомил именно Стешин — но в деле БОРН журналист остался только свидетелем.

В августе в «Комсомолке» уже меняли главного редактора. Тогда управлять газетой приехала Марина Бунакова — бывшая редактор «KP.RU в Хабаровске» и сотрудница «Комсомольской правды» в Москве. Журналисты издания рассказывали «Медиазоне», что Бунакова была скорее техническим руководителем, в дела редакции она не вмешивалась.

В августе у газеты возникла проблема с типографией. В беларуском Доме печати несколько раз ломался печатный станок, поэтому там не смогли напечатать свежие номера газет «Комсомольская правда в Беларуси» и «Народная Воля», которые должны были выйти с фотографиями массовых протестов на первых полосах.

«Ну что, "Комсомолка" третий раз оказалась не по зубам станку Дома печати», — иронизировала в фейсбуке редактор «Комсомольской правды» Ольга Шестакова.

В конце октября об уходе из газеты рассказали сразу несколько ее сотрудников: журналисты Никита Недаверков, Татьяна Шахнович, Эвика Отто, Ольга Ивашенко и заместитель главреда Инна Кочеткова.