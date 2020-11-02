Жителя Бобруйска задержали по подозрению в поджоге опорного пункта милиции

В Бобруйске милиция задержала 42-летнего местного жителя — его подозревают в поджоге опорного пункта Ленинского РОВД, пишет пресс-служба МВД.

«Происшествие случилось около полуночи 28 сентября — неизвестные подожгли «опорку» Ленинского РОВД по ул. Куйбышева. Как сообщали наши коллеги из МЧС, огнем были повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество. Тогда по данному факту следователи возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом», — говорится в сообщении ведомства.

По версии МВД, подозреваемый «после совершения преступления уехал в Россию», однако позже вернулся, после чего его задержали.

«По предварительной информации, для поджога подозреваемый использовал бензин, который купил в тот же день на автозаправке. Со слов бобруйчанина, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения и под влиянием деструктивных телеграм-каналов», — пишет ведомство.