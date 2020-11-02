Сотрудник ОМОНа подал в суд на «Нашу Нiву»

Сотрудник ОМОНа Андрей Бекиш подал на «Нашу Нiву» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал возмещения морального ущерба в размере 3 000 рублей, сообщило само издание.

Ранее издание опубликовало материал об Андрее Юревиче, которого в соцсетях спутали с омоновцем Андреем Бекишем. Юревич рассказал, что ему присылают комментарии с вопросами о действиях Бекиша во время протестов в Минске.

«Имя силовика в июле опубликовал блогер Hexta. Тогда брутальные задержания и избиения на улицах были еще довольно редкими, потому многие обратили внимание на парня в гражданском, который принимал участие в жестком задержании гражданина. Этот парень в маске оказался омоновцем», — пишет издание.

В материале также опубликованы комментарии бывших одноклассников Бекиша.

«Одноклассники Бекиша рассказали корреспонденту "Нашай Нiвы" свои впечатления от совместной учебы. Однако омоновец считает, что эти мнения "намеренно искажены с целью создания негативного отношения" к нему», — пишет издание.

Заседание суда Московского района Минска по иску назначено на 25 ноября.