МВД сообщило о задержании администратора телеграм‑чата «Минск. Перекрытие дорог»

Сотрудники ГУБОПиК задержали 21-летнего минчанина, который, по версии милиции, администрировал телеграм-чат «Минск. Перекрытие дорог», сообщает МВД. Минчанина заключили под стражу, против него возбудили уголовное дело об организации и руководстве действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта.

«Молодой человек не только администрировал деструктивный телеграм-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в Минске. Сообщество действовало два последних месяца, и за это время пополнилось двумя тысячами человек. Задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, предоставлял инструкции поведения и распределял роли», — пишет ведомство.

По сообщению МВД, задержанный сказал, что главной целью чата являлась полная блокировка транспортного потока в столице.

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. На ней задержанный отвечает на вопросы человека с измененным голосом, который остается за кадром. Минчанин рассказывает, что «писал сообщения протестного характера в чате» под ником «Лучший акк». На вопрос, какие чувства он испытывает, минчанин отвечает: «Смешанные». На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, он отвечает утвердительно.