Адвокат получившего 13 суток оператора «Белсата» Дмитрия Солтана сообщил, что журналиста избили

Оператору Дмитрию Солтану, сотрудничающему с «Белсатом», назначили 13 суток ареста, из них 10 за «участие в несанкционированной акции» и трое суток за неповиновение милиции, сообщает сам телеканал. Его адвокат рассказал, что журналиста избили, а милиционеры не отдали его скорой помощи, сказав, что сначала рассмотрят его административное дело.

«Кроме гематом под вопросом разрыв сухожилия левого плеча и вывих правой руки. Неизвестно, отвезли ли его хотя бы вечером на рентген», — пишет «Белсат».

Ранее телеканал сообщал, что задержанных на «Марше против террора» журналистов «Белсата» Дмитрия Солтана, Артема Богуславского и Дмитрия Кравчука подозревают по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Богуславского и Кравчука оштрафовали, после чего освободили.