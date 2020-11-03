Решение минского суда о высылке из страны журналистки «Настоящего времени» отправили в Чехословакию

Суд Московского района Минска отправил решение о высылке из Беларуси журналистки телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской в Чехословакию, которой не существует с 1993 года, сообщила сама журналистка в фейсбуке.

В частности, Ромалийской по почте отправили мотивировочную часть постановления суда от 10 сентября о нарушении законодательства о СМИ (часть 2 статьи 22.9 КоАП). В документе (есть в распоряжении «Медиазоны») сказано, что Ромалийская «незаконно изготовила продукцию СМИ», не имея при этом аккредитации. Сама журналистка подтвердила, что приехала в Минск в служебную командировку, но аккредитации у нее не было. По решению суда журналистка оштрафована на 50 базовых величин. Также указано, что еще 7 августа замначальника отдела по гражданству и миграции Московского РУВД Минска принял решение о высылке Ромалийской из Беларуси с запретом на въезд в страну в течение 10 лет.

Ромалийская отметила, что в постановлении местом задержания указана Каховская улица, 31, где находится кинотеатр «Киев», но в действительности ее с коллегами задержали в гостинице. Журналистка предполагает, что изначально силовики планировали задержать их на день раньше, когда съемочная группа снимала сюжет именно у кинотеатра «Киев».

7 августа журналистов «Настоящего времени» Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Баранюка задержали в гостинице «Минск». Их доставили в РУВД, а тем же вечером выслали из страны. По мнению Ромалийской, силовики пришли к журналистом из-за эфира телеканала о событиях в Минске.