МВД: гродненец прочел новости про «митинги‑шмитинги» и пошел бить палкой машины милиционеров

На гродненцев, повредивших машины милиционеров, завели уголовные дела за хулиганство, сообщается в телеграм-канале пресс-службы МВД. Один из задержанных объясняет это тем, что прочитал новости про «митинги-шмитинги».

Как сообщает МВД, в ночь на 3 ноября мужчина употребил спиртные напитки, взял деревянную биту и отправился на парковку возле Октябрьского РОВД. Там он повредил четыре автомобиля, принадлежащих сотрудникам. Оперативники задержали 31-летнего мужчину, который живет рядом с райотделом милиции.

На милицейском видео он описывает свой поступок так:

«Я решил бить автомобили конкретно сотрудников. Почитал новости. Митинги-шмитинги и связанные истории. Подорвались мозги. Взял палку и просто пошел».

На видео сотрудник милиции рассказывает про еще один случай повреждения автомобиля другим гродненцем 16 сентября. В этом случае нетрезвого мужчину доставили в то же Октябрьское РОВД, после разбирательства его отпустили. Когда мужчина выходил из милиции, он взял камень и повредил служебный автомобиль. Против него также возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.