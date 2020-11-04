МВД: в Гродно задержан пьяный мужчина, который за деньги размахивал бело‑красно‑белым флагом

3 ноября в Гродно задержали 37-летнего мужчину, который за деньги махал бело-красно-белым флагом на остановке общественного транспорта «Колбаскино», сообщает пресс-служба МВД.
На видео, опубликованном на ютуб-канале УВД Гродно, мужчина рассказывает, что размахивал флагом по просьбе коллеги, который заплатил ему 43 рубля.
На мужчину составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
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